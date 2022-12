Aktion von Grundschule für Altenheim in Nettetal Viertklässler bringen Senioren ein Licht

In der Adventszeit lassen Lichter viele Häuser, Straßen und Innenstädte erstrahlen. Auch die Schüler der Katholischen Grundschule Kaldenkirchen wollen ein Licht sein – ein Licht für die Bewohner des Kaldenkirchener Seniorenheims am Grenzwald. Die Idee ist der Lehramtsanwärterin Lisa Fregien im Religionsunterricht gekommen. „Wir behandeln im Unterricht aktuell das Thema Licht. Wir haben besprochen, was das Symbol an Weihnachten bedeutet und uns zum Wochenziel gesetzt, ein Licht für andere zu werden“, sagt sie. Die Viertklässler wurden schon einmal kreativ – und es soll künftig noch mehr dabei herauskommen.