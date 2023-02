Auszeichnung in Nettetal Katholische Grundschule bildet Nachwuchs-Forscher aus

Langsam aber sicher wird es voll an der Schulwand neben der Eingangstür an der Katholischen Grundschule Lobberich. Das liegt an den vielen Auszeichnungstafeln, die dort hängen. Angefangen von „Euregioprofilschule“ über „Schule gegen Mobbing“ bis hin zum „Haus der kleinen Forscher“ reichen die Auszeichnungen. Die Forscher haben dabei aktuell Zuwachs bekommen. Zum nunmehr vierten Mal hat sich die Schule am See für das Zertifikat der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ rezertifiziert. Damit ist die fünfte Tafel in Sachen Forschen dazugekommen.