Schulen in Nettetal 20 neue Junior Coaches stemmten ein Grundschul-Fußball-Festival

Als Teil ihres Abschlusses organisierten die Jugend Coaches auf der Hinsbecker Sportanlage ein Grundschul-Fußball-Festival. Da das Interesse der Grundschulen in Nettetal an einer Teilnahme gering war, nahmen nur die acht Klassen der Katholischen Grundschule Hinsbeck teil. „Wir sind eine bewegungsfreudige Grundschule“, bemerkte Schulleiterin Dagmar Braun lachend. „Momentan haben wir zwei Sportwochen: Einen Sponsorenlauf, dieses Fußball-Festival und am Ende der Woche die Bundesjugendspiele.“