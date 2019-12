Kaldenkirchen : Nettetals grünste Wohnsiedlung

Die Stadtwerke Nettetal wollen mehr Verantwortung für den Schutz des Klimas übernehmen. Für ein Modellprojekt im Juiser Feld sind Solarenergie und ein kaltes Nahwärmenetz geplant. Bürger können Anregungen geben.

Durch ein besonderes Energiekonzept wollen die Stadtwerke Antworten auf die Folgen der Erderwärmung liefern und die Anpassung an den Klimawandel fördern. Das klimagerechte Energiekonzept sieht eine Wärmeversorgung sowie die Möglichkeit der passiven Kühlung als Maßnahme zur Anpassung an den Klimawandel vor.

Technische Basis soll ein System mit sogenannter kalter Nahwärme sein. Dabei wird Grundwasser in einem geschlossenen Kreislauf über einen Förderbrunnen sowie einen Schluckbrunnen durch das kalte Nahwärmenetz geführt. Wärmepumpen in den Gebäuden entziehen dem Grundwasser thermische Energie und erzeugen Wärme und Kälte mit einem hohen Wirkungsgrad. Die erforderlichen hydrogeologischen Gegebenheiten wurden mit positivem Ergebnis untersucht. Brunnen und Leitungsrechte für Wärme und lokalen Strom sollen dazu auf öffentlichen und privaten Flächen gesichert werden.

Schon bei der Immobilienmesse im vergangenen Oktober war das Interesse an dieser Siedlung sehr groß. Die Stadtwerke Nettetal legten bereits eine Interessentenliste an. Nicht nur dort, sondern allgemein ist das Interesse an Wohnraum in Nettetal groß.