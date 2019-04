Fotowettbewerb : Nettetals schönster Vorgarten gesucht

Info

Teilnahme Bis zu drei Fotos von Vorgarten, Balkon oder Terrasse an: Bündnis 90/Die Grünen, Christian Küsters, Heydevelthof 10 in 41334 Nettetal; per E-Mail (maximal 3 MB) unter christian.kuesters@gruene-nettetal.de.

Flyer mit Teilnahmebogen gibt es am Samstag, 13. April, von 9 bis 13 Uhr an Infoständen der Grünen in der Fußgängerzone Kaldenkirchen und an der Ludbachpassage in Lobberich. Infos auch: www.gruene-nettetal.de.