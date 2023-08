Großeinsatz in Nettetal War das Feuer gelegt? Polizei sucht Zeugen für Brand in Lagerhalle

In der brennenden Halle waren tonnenweise Gewürze gelagert. In Pulverform gaben diese ein höchst brennbares Material ab. Und auch eines, das unter den Trümmern der Halle immer wieder Glut neu aufflackern ließ. Deshalb wurden am Sonntag Brandwachen eingesetzt. Die letzten Feuerwehrleute rückten nach Angaben Thönissens am Sonntag erst gegen 17 Uhr ab. Am Montagnachmittag sollte ein Bagger anrollen, um Trümmerteile auseinanderzuziehen und so noch letzte Glutnester ausfindig und löschbar zu machen.