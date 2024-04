Vorhaben in Venlo Nettetals Nachbarn verbannen Diesel-Laster aus der City

Ein Teilstück Wevelinghover Straße in Lobberich soll Fahrradstraße und dafür müssen Parkplätze für Autos weichen. Eine Maßnahme, die zu einer Vielzahl weiterer geplanter im Mobilitätskonzept der Stadt Nettetal gehört – und die bei Anliegern auf geharnischten Protest stieß. Kunden von Geschäften und Patienten von Arztpraxen entlang der Straße müssten dann auf die Suche nach Parkplätzen in der Innenstadt gehen und längere Fußwege zurücklegen, so der Einwand. Auch Nettetals Partnerstadt Venlo hat sich neue Regeln für den Verkehr in seiner Innenstadt ausgedacht, und diese sind weitaus druchgreifender und betreffen gleich mehrere wichtige Verkehrsachsen in der City: Die Innenstadt soll „emissionsfreie Zone“ und das ab 1. Januar 2024 schon. Bedeutet: Der von der Regelung betroffene Raum soll für Lieferwagen und Lastwagen tabu sein, sofern sie nicht elektrisch oder mit Wasserstoff betrieben werden. Eine Maßnahme die Parteien im Stadtrat in einem Koalitionsvertrag festgelegt hat – unter der Überschrift „Gemeinsam ein gesundes Venlo aufbauen“.