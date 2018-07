Golfclub Haus Bey veranstaltet "Preis des Präsidenten"

Bei idealen Bedingungen fand das Turnier „Preis des Präsidenten“ im Golfclub Haus Bey statt, und 124 Aktive gingen zeitgleich per „Kanonenstart“ und einem „Chapman Vierer“ auf die Runde.

13 Löcher waren doppelt zu besetzen. Über die Durchführbarkeit dieser Maßnahme gab es im Club noch keine Erfahrungen, umso größer die Überraschung, dass die Teilnehmer bereits nach vier Stunden und 45 Minuten ihre Score-Karten im Büro abliefern konnten. Die Veranstalter, Erhard und Karin Backes, zeigten sich hoch zufrieden. Nach dem Turnier fand man sich zu einem Drei-Gang-Menü und freien Getränken ein. Mitglied Dieter Kelleners spielte Saxofon. Der Dank des Präsidenten galt insbesondere den Greenkeepern, die gerade in diesem Jahr durch den intensiven Sommer Schwerstarbeit zu leisten haben. In die Siegerlisten eintragen und über attraktive Preise freuen durften sich Christian Braune und Dieter Schummers (Bruttosieger); Dieter Kelleners und Margret Pollmanns, Hans-Josef Schreurs und Stefan Holle sowie Sebastian Duve und Thomas Pitz (Nettosieger HCP bis 45,2); Andreas Girmendonk und Tobias Wekx, Herbert Janßen und Birgit Janßen sowie Rudolf Hermes und Jaqueline Hermes (Nettosieger: HCP ab 45,3). In den Sonderwertungen lagen vorn: Marlis Schiffer (Nearest to the Pin Damen), Wieben Bong He (Longest Drive Damen), Jürgen Besse (Nearest to the Pin Herren) und Olaf Kothes (Longest Drive Herren).⇥RP