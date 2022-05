Ehejubiläum in Nettetal : Norbert Backes sprach seine Frau auf dem Schützenfest an

Lobberich Auf dem Schützenfest in Schaag hat Norbert Backes seine Frau Karola vor über 50 Jahren angesprochen und auf einen Sekt eingeladen. Am 6. Mai feiern sie jetzt ihre Goldhochzeit.

Norbert und Karola Backes haben sich am 6. Mai 1972 kirchlich das Ja-Wort gegeben. An diesen ganz besonderen Tag in ihrem Leben denkt das Jubelpaar noch gerne zurück: „Wir haben bei bestem Wetter in Amern geheiratet.“ Kennengelernt haben sich die beiden im Jahr 1968 auf einem Schützenfest in Schaag: „Ich habe Karola gesehen, angesprochen und auf einen Sekt eingeladen“, erinnert sich der Jubilar. „Seitdem sind wir mit dem Schützenwesen sehr verbunden“, ergänzt die 71-Jährige.