Goldhochzeit in Nettetal : Anneliese und Uwe Feldt haben sich auf der Kirmes kennengelernt

Nettetal Anneliese und Uwe Feldt in Kaldenkirchen feiern ihre Goldhochzeit. Sie sind seit 50 Jahren verheiratet, haben zwei Kinder und drei Enkelkinder.

Anneliese (67) und Uwe (69) Feldt haben sich am 12. Mai 1972 in Kaldenkirchen das Ja-Wort gegeben. Kennengelernt haben sie sich 1969 auf der Kirmes in Kaldenkirchen. „Mein Mann ist beim Autoscooter immer im Kreis gefahren. Ich habe gesagt, dass er, wenn er nochmal an mir vorbeifährt, gefälligst anhalten soll“, erzählt die Jubilarin lachend.