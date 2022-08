Goldhochzeit in Schaag : Liebe über die Grenze hinweg

Dieter und Mariet Schulze sind seit 50 Jahren verheiratet. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Schaag Geheiratet haben Mariet und Dieter Schulze am 18. August 1972 auf dem Standesamt im niederländischen Reuver. Die kirchliche Hochzeit war am 22. September, ebenfalls in der holländischen Kleinstadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Schon lange aber lebt das Ehepaar im Nettetaler Stadtteil Schaag. Kennengelernt haben sich die beiden im Musik- und Tanzsaal „Monopol“ in Reuver, zu der Zeit ein beliebter Ort für deutsche Touristen. Dort zog es es viele junge Männer aus Schaag hin.

Mariet und Dieter Schulze haben im niederländischen Reuver geheiratet. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Dieter Schulze (75) hat in Schaag die Volksschule besucht. Er begann eine Lehre bei der Firma Niedieck und arbeitete 46 Jahre lang als Weber. Mariet Schulze (70), geborene Boll, stammt aus den Niederlanden und hat nach ihrem Schulbesuch in Reuver in einer Krankenhaus-Küche gearbeitet. Nachdem ihre Mutter gestorben war, gab sie ihren Beruf im Krankenhaus auf und versorgte viele Jahre lang ihre Geschwister. Das Goldhochzeits-Paar hat eine Tochter, die in Schaag wohnt, einen Sohn der in Mönchengladbach beheimatet ist, und drei Enkelkinder.