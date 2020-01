Nettetal : Humorvolle Aufführung mit einem Mix aus Musik und Schauspiel

Der Schauspieler Götz Schubert (links) und Musiker Manuel Munzlinger treten am 15. Februar in der Evangelischen Kirche in Hinsbeck auf. Foto: mmmusic

Nettetal Götz Schubert und Manuel Munzlinger sind am 15. Februar in Nettetal zu Gast.

Dafür ist Götz Schubert aber live zu erleben – in Nettetal. Am Samstag, 15. Februar, kann man in Hinsbeck eine humorvolle Fusion aus Schauspiel, Live-Musik und Soundtrack an einem außergewöhnlichen Ort erleben. Dann treten der Schauspieler Götz Schubert und der Musiker Manuel Munzlinger mit ihrem Programm „Geschichten von der allgemeinen Undurchschaubarkeit“ in der Evangelischen Kirche in Hinsbeck auf.