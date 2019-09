Hinsbeck : Glocken-Apotheke in Hinsbeck feiert 50 Jahre

Hinsbeck (heko) Ihr 50-jähriges Bestehen feierte jetzt die Glocken-Apotheke in Nettetal-Hinsbeck. Seit 1982 in neuen Räumen ist sie sich ihrem Grundsatz, die Nähe zum Kunden zu erhalten, treu geblieben. Einige der Mitarbeiter sind bereits mehr als 20 Jahre dabei.

Die 1969 von Kurt Biener an der Wankumerstraße 4 gegründete Glocken-Apotheke erhielt ihren Namen wegen der damaligen Nähe zum Glockenturm der Pfarrkirche St. Peter. Seit 1982 befindet sie sich in einem Neubau an der Hauptstraße, seit 1998 im Besitz des aus einer Oedter Apotheker-Familie stammenden Arndt Schulte. Die neuen Räumlichkeiten ermöglichten schon früh den Einsatz von Computern und den Anschluss an den technischen Fortschritt. Diesen setzte Schulte in Lager, Verkaufsraum und barrierefreiem Zugang um. Unter anderem war die Glocken-Apotheke ab 2009 die erste Apotheke im Kreis Viersen mit einem Kommissionier-Automaten für die Offizin, das heißt. die traditionellen Schubladen wurden durch ein automatisches Warenlager ersetzt und die Arbeitsprozesse komplett modernisiert.