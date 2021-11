Infrastruktur in Nettetal : Glasfaserausbau in Hinsbeck

Nettetal Die Deutsche Glasfaser hat angekündigt, im ersten Quartal 2022 mit den Tiefbauarbeiten zu beginnen. Der Ortskern von Hinsbeck und die Sektionen Büschen und Voursenbeck sollen Glasfaserleitungen erhalten.

(RP) Gute Nachrichten für viele Hinsbecker Haushalte hat die Stadtverwaltung: Der Ortskern des Bergdorfs sowie die Sektionen Büschen und Voursenbeck erhalten im nächsten Jahr schnelle Glasfaser-Internetanschlüsse. Die Firma Deutsche Glasfaser hatte dort im Frühjahr eine sogenannte Nachfragebündelung durchgeführt und konnte am Ende ausreichend Haushalte überzeugen, um einen eigenwirtschaftlichen Ausbau, also ohne öffentliche Fördermittel, zu finanzieren. In Büschen haben sich fast 50 Prozent der Haushalte für einen Glasfaseranschluss entschieden, im Hinsbecker Ortskern knapp 25 Prozent und in Voursenbeck über 30 Prozent. Die Haushalte in den drei Ausbaugebieten können ab Mitte 2022 Bandbreiten von bis zu 1000 Mbit/s (also 1 Gigabit/s) im Download erhalten. Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) freut sich für den Stadtteil: „Zu einer zukunftsfähigen Gestaltung unserer Stadt gehört auch die bestmögliche Versorgung mit Breitband. Die Technologie, die dies aktuell und in Zukunft bietet, ist Glasfaser. Zusätzlich stellt der Glasfaser-Anschluss für den einzelnen Immobilieneigentümer eine dauerhaft werterhaltende Maßnahme dar,“ so Küsters.