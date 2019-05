Kaldenkirchen : Spannender Ausflug in die Welt des Gins

Spannender Ausflug in die Welt des Gins

Nettetal-Kaldenkirchen Florian Mergel stellte im „The Savour Shop“ die Vielfalt des Trendgetränks und von Tonicwater vor.

„Wenn jemand sagt, dass er keinen Gin mag, dann sage ich: ,Du hast den Richtigen noch nicht gefunden.’“ Das ist die Erfahrung von Florian Mergel. Er studierte mit Betriebswirtschaft eine eher trockene Materie, ist jetzt Handelsvertreter für Gin und Whisky – und hat damit seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Diese teilt er gerne mit anderen, wie jetzt beim Gin-Tasting im „Savour Shop“ von Harald und Jana Töpfer in Kaldenkirchen.

Töpfer hat das Fachgeschäft für Wein, Gin und Grillen vor einem Jahr direkt neben dem Corso-Film-Casino an der Genzwaldstraße 15a eröffnet – und damit sich und seiner Frau Jana einen Wunsch erfüllt. Ein Wunsch, der gut ankommt. „Meine Frau kümmert sich als Sommelier um die Weine, meine Abteilung ist das Grillen“, sagt Töpfer. Einrichtung und Angebot wurden mehrfach angepasst. Inzwischen gehören mehr als 40 Gin-Sorten zum Sortiment. Er bietet auch Verkostungen von Wein und Gin oder Grill-Workshops an: „Diese können auch für geschlossene Gesellschaften mit bis zu zwölf Teilnehmern gebucht werden“, sagt er. Wie unterschiedlich Gin schmecken kann, das erstaunte die Teilnehmer des Gin- und Tonic-Tastings am Wochenende.