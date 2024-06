Wirtschaft in Nettetal Nettetal lockt mit Gewerbepark internationale Unternehmen an.

Direkt an der Autobahn A61, nur wenige Meter von der Grenze entfernt, im Gewerbegebiet Nettetal-West entsteht zurzeit ein kleiner Gewerbepark, der sich insbesondere an Firmen aus den Niederlanden richtet, die dort bereits erfolgreich sind und jetzt in Deutschland weiter expandieren wollen. „Offene Grenzen und Abbau von Handelshürden sind essentiell für einen Wirtschaftsstandort wie Nettetal“, so Bürgermeister Christian Küsters (Grüne).