Gewerbegebiet Nettetal-West : Gewerbehalle wird schon jetzt CO2-neutral

Kaldenkirchen Meins Hallen & Büros GmbH aus Nettetal baut eine neue Halle im Gewerbegebiet Nettetal-West auf einem etwa 4500 Quadratmeter großen Grundstück an der Zillessen-Allee.

Mit tatkräftiger Unterstützung durch Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) und Wirtschaftsförderer Hans-Willi Pergens feierte die Meins Hallen & Büros GmbH gemeinsam mit den Käufern der einzelnen Gewerbeimmobilieneinheiten den ersten Spatenstich auf einem etwa 4500 Quadratmeter großen Grundstück an der Zillessen-Allee im Gewerbegebiet Nettetal-West.

Es geht also los für eine neue Lagerhalle mit Büros. Das 1600 Quadratmeter große Gebäude wird in nachhaltiger Bauweise und im Energieeffizienzstandard 40 EE (Effizienzhaus erneuerbare Energie) erstellt. Dies bedeutet, dass das Gebäude weniger als 40 Prozent Energie verbraucht als ein vergleichbares Gebäude heute verbrauchen darf. Christoph Dicks, Geschäftsführer der Meins Hallen & Büros GmbH: „Wir rechnen damit, dass das Gebäude schon im ersten Jahr mehr Kilowattstunden durch seine Photovoltaik-Anlage erzeugen wird, als das Gebäude für Beheizung, Belüftung, Beleuchtung und Warmwasser benötigt. Dadurch erhalten die Käufer eine wertbeständige Immobilie, die schon heute COշ-neutral betrieben werden kann.“ Die Photovoltaikanlage kann in Zukunft noch ausgebaut werden.