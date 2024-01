Tierheim in Nettetal für den Kreis Viersen Neuer Leiter für das Tierheim gesucht

Diese Nähe habe Vorteile: Wenn nachts bei den Tieren etwas Unvorhergesehenes passiert oder in lauten Nächten wie Silvester können die Erdmanns nach dem Rechten sehen. Wenn das Tierheim am Abend die Türen schließt, geht die Arbeit dennoch weiter. Die Tiere werden gefüttert, erhalten Medizin. „Gegen 19 Uhr mache ich in der Regel meinen letzten Rundgang“, berichtet Ralf Erdmann. Er wünscht sich eine Stellvertretung, die ebenso engagiert sei. Optimal wäre es, wenn es sich um eine Tierpflegekraft mit abgeschlossener Ausbildung handelt, die schon in der Einarbeitung auf diese Position einsteigt.