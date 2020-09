Gesamtschule Nettetal : Technik-Unterricht ist bis in die Oberstufe möglich

Nettetal Die Gesamtschule Nettetal wird zum dritten Mal nacheinander als MINT-Schule zertifiziert. Das bedeutet hervorragende Arbeit in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

Technik und Naturwissenschaften werden an der Gesamtschule groß geschrieben. Jetzt wurde die Gesamtschule Nettetal zum dritten Mal in Folge als MINT-Schule zertifiziert. Damit wird der Schule hervorragende Arbeit in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik bescheinigt. Im Kreis Viersen ist die Schule die einzige MINT-Gesamt­schule – und eine von 27 zertifizierten Gesamtschulen in ganz NRW. Darüber hinaus ist sie auch die einzige Schule kreisweit, an der das Fach Technik bis zum Abitur angeboten wird.