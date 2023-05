Erster Besuch in Nettetal-Breyell Gesamtschule macht Integration zum Thema

Ob ein Weltpuzzle zusammensetzen, sich fragen, was Teilhabe für einen selbst bedeutet oder sich mit den Ursachen von Flucht auseinandersetzen – das sind nur einige Beispiele für Aktionen und Impulse. Alle Schüler haben die Gelegenheit, das Angebot in den Pausen zu besuchen. Für die Stufen fünf, sieben und zehn gibt es zudem ein zwei Unterrichtsstunden umfassendes Programm mit Schulung und Infomobilbesuch, das in den Schultag integriert ist.