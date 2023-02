Gesamtschule Nettetal DuG – das Unterrichtsfach, auf das sich Schüler freuen

Die einen stecken in komplett schwarzen Outfits, nur die Hände verschwinden in weißen Handschuhen. Damit ist alles für den Schwarzlichtauftritt vorbereitet. Andere, wie Franziska und Jamilia, tragen große Assemblagen, die individuell zusammengestellt sind und ein Stück Persönlichkeit widerspiegeln, in Richtung Bühne. Die nächsten bereiten sich, leise vor sich hin murmelnd, auf eine Theaterszene vor. So verschieden die Vorbereitungen sind, sie alle haben eine Gemeinsamkeit. Die heißt „Darstellen und Gestalten“, denn in diesem Unterrichtsfach sind, über die verschiedenen Jahrgangsstufen hinweg, all diese Kulturprodukte entstanden.