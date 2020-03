Legasthenie und Dyskalkulie : Gesamtschule in Berlin ausgezeichnet

Nettetal Der Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie verlieh der Gesamtschule Nettetal einen dritten Preis für Best-practise-Beispiele schulischer Förderung. Seit 2012 werden in Nettetal LRS-Schüler besonders gefördert.

Im Foyer des Gebäudes der Bundespressekonferenz in Berlin begegnete Leo Gielkens, Leiter der Gesamtschule Nettetal, Gesundheitsminister Jens Spahn und schüttelte ihm die Hand. Während der Minister dem großen Saal zusteuerte, ging es für die kleine Delegation aus Nettetal in einen der Nebenräume. Dort zeichnete der Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie (Lese- und Rechtschreibschwäche sowie Rechenschwäche) zusammen mit der Deutschen Kinderhilfe drei Schulen aus.

Der erste Preis ging an die Bertolt-Brecht-Gesamtschule in Bonn, die ein umfassendes Konzept entwickelt hat. Alle Schüler werden in der 5. Klasse im Lesen, Schreiben und Rechnen getestet. Den zweiten Preis erhielt die Otto-Wels-Grundschule in Berlin-Kreuzberg. Die Brennpunktschule arbeitet mit studentischen Rechenpaten der FU Berlin.