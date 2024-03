Gesamtschule Nettetal 160 Schüler beweisen ihr Show-Talent

Zeit zu zeigen, was die Gesamtschule in Nettetal zu bieten hat. Zeit auch für insgesamt 400 Zuschauerinnen und Zuschauer, mit reichlich und verdientem Applaus zu würdigen, was sie in der Mensa an den beiden Abenden am Freitag und Samstag sahen und hörten: Akrobatik, Theater, Tanz, Sprache, Musik – in diesem Jahr alles zusammengefasst unter dem Stichwort „Fliegen“, mit ansteckender Freude dargeboten, geduldig geprobt, mit Verve auf die Bühne gebracht.