Feuerwehr Nettetal 8677 Stunden im Einsatz für Menschen in Not

Zahlreiche Ehrungen standen auf dem Programm: Für 25 Jahre aktive Dienstzeit ging das Ehrenzeichen des Landes NRW in Silber an Axel Kamp, Lars Gründner, Thomas Ritters und Frank Terporten. Für langjährige Mitgliedschaft geehrt wurden Heinz Zetzen (70 Jahre); Hans Fischer (60); Jürgen Siemes, Willi Naphausen, Ernst Wackertapp, Reiner Wackertapp, Paul Wefers und Peter Windhausen (50); Herbert Heuts, Stefan Siemes, André Mayus, Dirk Moll, André Dohmes Lobberich, Jörg Peschkes und Jürgen Reitz (40 Jahre); Florian Koch, Roy Thiel, Simon Hartges, Hendrik Koß-Heuts, Margarita Bill, Markus Heil, Florian Kamp, Henrik Heussen, Marcel Kleindienst, Raimund Glasmachers, Michael Gäbel und Volker Meies (10). Überstellung in die Ehrenabteilung gab es für Bernd Benders und Hans Benders. Die Kreisfeuerwehrkapelle untermalte den Abend mit schwungvollen Musikstücken.