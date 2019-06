Diamanthochzeit : Beim Tanzen funkte es

Breyell Gertrud (82) und Peter Sieben (83) aus dem Ritzbruch sind am 17. Juni 60 Jahre miteinander verheiratet. Sie feiern die Diamanthochzeit einige Tage später mit Frühstück und Gottesdienst. Die beiden begegneten sich vor 66 Jahren in Jugendgruppen der katholischen Pfarre St.

Lambertus in Breyell. Damals wurde die Christian-Rötzel-Kampfbahn eröffnet. Sie sahen sich dort wieder, und er bat Gertrud, damals mit Nachnamen Schmitz, zum Tanz. Es funkte. Weihnachten 1958 verlobte sich das Paar. Ein Jahr später fuhren beide in einem schwarzen Mercedes vor die Pfarrkirche St. Lambertus und trauten sich. Sie haben eine Tochter und drei Söhne sowie den 13-jährigen Enkel Florian, der in Berlin lebt. Die gebürtige Schaagerin und der Breyeller wohnen mehr als 50 Jahre im Ritzbruch. Bis zur Geburt des ersten Kindes arbeitete sie in der Strickerei W. Brügelmann & Söhne. Ihr Ehemann und gelernter Buchbinder war bis zur Rente in der Fotoalbenfabrik Walther in Kaldenkirchen beschäftigt. Peter Sieben löst gerne Kreuzworträtsel. Seit 1952 ist Gertrud Sieben Stadt-Gottes-Förderin. Seit fast 60 Jahren unterhält sie eine Puppensammlung mit Figuren aus aller Welt. Die erste Trachtenpuppe kaufte sie in Kevelaer. Das war der Grundstock für heute an die 900 gesammelten Puppen. Ihr Wunsch ist es, die Sammlung geschlossen einem Museum oder einem Sammler aus Leidenschaft übergeben zu können.