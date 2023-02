Vorfälle vor Kitas in Nettetal Gericht schätzt Frau als gefährlich ein

Eine 44-jährige Frau, die in den vergangenen Wochen mehrfach Kinder vor Kindertagesstätten in Nettetal angesprochen und mit Süßigkeiten gelockt hatte, ist vorübergehend in der Psychiatrie untergebracht worden. „Das Amtsgericht Viersen hat am Mittwoch auf Antrag des Ordnungsamtes Nettetal durch eine einstweilige Anordnung entschieden, dass die Betroffene vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen ist“, erklärte Gerichtssprecher Justus Waßenberg. „Grund hierfür ist, dass die Betroffene nach den Feststellungen des Gerichts an einer Schizophrenie leidet und eine gegenwärtige Gefahr von ihr ausgeht.“