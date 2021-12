Vorfall in Nettetal/Niederkrüchten : Geraubter Lkw bleibt liegen

Kaldenkirchen Zwei Männer kapern einen Lkw und wollen ihn wegfahren. Doch er bleibt wegen eines Defektes liegen. Die beiden Männer flüchten. Die Kripo bittet um Hinweise über die Rufnummer 02162 3770.

Am Donnerstag gegen 7.30 Uhr kommt es in Kaldenkirchen an der Shell-Tankstelle ‚An der Landwehr‘ zu einem versuchten Lkw-Raub. Der 55-jährige Fahrer eines Kleintransporters aus Gronau nächtigte in seinem Fahrzeug auf dem Tankstellengelände, weil sein Lkw eine Panne hatte. Am Morgen öffnete ein Unbekannter dann unvermittelt die Fahrertür, ein zweiter Täter, der die Beifahrertür öffnete, schubste den Fahrer auf den Rücksitz.