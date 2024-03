Kooperation in Grefrath und Nettetal Neue Gesellschaft rund ums Thema Energie

Die Gemeindewerke Grefrath und die Stadtwerke Nettetal schlagen ein neues Kapitel ihrer jahrelangen, engen Zusammenarbeit auf. Die beiden kommunalen Energieversorger haben die Gesellschaft „morgenEnergie GmbH“ mit Sitz in Nettetal gegründet. Das Ziel: Kompetenzen und Ressourcen aus beiden Häusern sollen für die Energiewende gebündelt werden, hieß es in einer gemeinsamen Presseerklärung zum offiziellen Start am Dienstag, 19. März. Einig sind sich die beiden Geschäftsführer – Erik Ix auf Grefrather, Norbert Dieling auf Nettetaler Seite –, dass man sich den Herausforderungen des Klimaschutzes und der Energiewende stellen müsse. Schon deshalb sei die Gründung der Morgenenergie ein bedeutender Schritt für beide Energieversorger.