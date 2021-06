Volksbank-Filiale in Nettetal : Geldautomat-Sprengung missglückt, Täter flüchten ohne Beute

Volksbank-Filiale in Nettetal

Nettetal Unbekannte haben versucht, einen Geldautomaten in der Volksbank-Filiale in Nettetal-Kaldenkirchen zu sprengen. Rund fünf Stunden vergingen bis die missglückte Sprengung auffiel.

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag vergeblich versucht, einen Geldautomaten in der Volksbank-Filiale in Nettetal-Kaldenkirchen zu sprengen. Sie entkamen ohne Beute.