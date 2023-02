Gedenken in Nettetal Ein Jahr Krieg in der Ukraine

Etwa 450 aus der Ukraine geflüchtete Menschen leben derzeit in Nettetal. An den Beginn des Kriegs am 24. Februar 2022 erinnerte am Freitag eine Gedenkveranstaltung auf dem Alten Markt in Lobberich, die die Stadt unter Beteiligung von ukrainischen Geflüchteten, aber auch der Flüchtlingshilfe Nettetal und Musizierenden der Mahnwache Hinsbeck organisiert hatte. Als ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine sollten wurden Friedenskerzen angezündet, Blumen niedergelegt und ein Friedensgebet gesprochen. Von den Kirchtürmen erklang Glockengeläut.