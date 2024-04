Kultur in Nettetal Schattenshow und Drinks im Busch 8

Ein Haus auf dem Lande mit genügend Platz und Ruhe, um mit Kunst und Künstlern zu leben. Vor 20 Jahren haben es die Künstlerin Barbara Schmitz-Becker und ihr Mann, der Architekt Klaus Schmitz-Becker, in Busch gefunden. Der Raum in der ehemaligen Scheune wurde für viele Ausstellungen als Galerie genutzt, er ist aber für Barbara Schmitz-Becker gleichzeitig ihr Atelier. Mit einer Ausstellung eigener Arbeiten feiert sie jetzt den runden Geburtstag ihres Ateliers. Und zum ersten Mal in dieser Zeitspanne leistet sie sich den Kalauer „Da ist was im Busch!“ als Titel ihrer Ausstellung. Sie beginnt am Freitag, 19. April, um 20 Uhr mit einem geselligen Miteinander: Schattenshow und Drinks. Ihre filigranen Objekte aus Draht oder Fäden sind im Raum aufgehängt, sie bewegen sich lautlos. Von Lichtquellen angestrahlt, werfen sie sich verändernde Schattenbilder an die Wände. Am Sonntag, 21. April, wird dann die Ausstellung bei Tageslicht um 12 Uhr offiziell eröffnet. Zu den Arbeiten der Künstlerin wird Kunsthistorikerin Sigrid Blomen-Radermacher eine Einführung geben.