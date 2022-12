Geschichte der Gastronomie in Nettetal In Hinsbecks Kneipen ging die Post ab

Nettetal-Hinsbeck · Bier zechen, Pferde zur Rast anzäumen und Briefe in Empfang nehmen – alles konnte man in Hinsbeck vor 150 Jahren noch an ein und derselben Stelle erledigen: in Gaststätten, die gleichzeitig als Poststellen dienten. Und das war lange so.

27.12.2022, 12:10 Uhr

Die Gaststätte von Wilhelm Fenkes um 1900: Vor der Gaststätte steht die Kutsche des Grafen von Schaesberg mit dem Diener Johann Friederix, Mieter des Kutscherhauses im Hombergen, am Pferd. Foto: VVV Hinsbeck

Von Heinz Koch