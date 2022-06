Kultur in Nettetal : Deutschpop-Band begeistert Publikum in der Alten Kirche

Sebastian Schlömer kam mit Band in die Alte Kirche. Foto: Schlömer

Lobberich Das Publikum nahm das Konzert in der Alten Kirche begeistert auf. Zu Gast war die Kölner Band Schlømer von Sänger Sebastian Schlömer mit melodiösen Liedern und deutschen Texten.

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Melancholisch, heiter, nachdenklich stimmend, poppig – das Repertoire der Band rund um Sebastian Schlømer ist vielfältig, geht ins Ohr, in den Kopf und auch ins Herz. Am Ende des zweistündigen Konzertabends in der Alten Kirche Lobberich machte Sebastian Schlømer gleich den nächsten Auftritt im kommenden Jahr fest. „Wir kommen wieder“, rief er über die Köpfe der Gäste Bastian Rütten vom Förderverein Alte Kirche zu.

Den Gästen wird’s gefallen – ihrer Begeisterung über die Musik von Schlømer und seiner „absolut hervorragenden Band“, wie er sie lobend hervorhob, ließen sie im Lauf des Abends singend, tanzend, wippend, nickend und rhythmisch klatschend freien Lauf. Schlømer seinerseits fand immer wieder begeisterte Worte für sein Publikum: „Ihr seid großartig,“ hieß es. „Der Hammer!“ oder „So ein warmer Empfang,“ schwärmte er.

„Wir machen Deutschpop“, erklärte Schlømer lachend, „WDR 2-tauglich“. Wir, das sind neben Schlømer, der singt, aber auch zu Ukulele griff oder sich ans Klavier setzte, Jacob Traxl am Schlagzeug, Ina Wolf, Bass, Phil Keck, Gitarre, Constantin Gold am Klavier, Ornella Tobar, Geige, und Muriel Bonn, Cello. Die sieben Musiker zwischen 26 und 36 Jahren haben sich an der Musikhochschule in Köln kennengelernt. Wann genau sie sich zusammengetan und eine Band gegründet hat, wurde auf der Bühne gelegentlich unterschiedlich datiert: 2017, 2019 – man ist sich da nicht ganz sicher. Aber das hat wohl auch mit der Pandemie zu tun: „Corona hat ein Loch in meinem Kopf hinterlassen“, erklärte Schlømer, „für mich ist immer noch 2020.“