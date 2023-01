In Nettetal-Hinsbeck Fußgänger angefahren und lebensgefährlich verletzt

Es war kurz nach 18.30 Uhr, als am Dienstagabend ein Fußgänger etwa auf Höhe der Straße Oberes Heidenfeld auf die Fahrbahn der Landstraße 373 in Hinsbeck trat und dabei von einem Auto erfasst wurde. Die Verletzungen, die er dabei erlitt, waren so schwer, dass zunächst Lebensgefahr bestand.