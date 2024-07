Sport in Nettetal FC Constantia, der erste Hinsbecker Fußballverein

Neben dem Fußball waren die Sportler des FC Constantia auch in der Leichtathletik aktiv, bei Sportfesten in der Umgebung wurden mehrfach Siegerkränze geholt. Am Sport- und Turnfest der katholischen Jugendvereine im Juni 1914 nahmen Vereine aus „Capellen, Geldern, Herongen, Hinsbeck, Kevelaer, Sevelen, Straelen, Veert, Wachtendonk und Walbeck“ teil. Hier holten in der 1. Klasse Hubert Witter und in der 2. Klasse Peter Nießen jeweils den 2. Platz im Mehrkampf. Das Ende der sportlichen Aktivitäten des FC Constantia Hinsbeck erfolgte Mitte 1916. Nach dem 1. Weltkrieg trat die Sportabteilung der Hinsbecker Jünglingskongregation, wie viele Nachbarvereine, der Deutschen Jugendkraft (DJK) bei, einer reichsweiten Vereinigung katholischer Vereine. Im Herbst 1919 begannen neue Aktivitäten im Fußball, wiederum in zwei Organisationen, dem WSV und der DJK. Der Hinsbecker Verein gab sich den Namen „DJK Rhenania Hinsbeck“, der vier Jahre später in SC Rhenania Hinsbeck 1919 aufging.