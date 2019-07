Lobberich : Fundsachenverkauf im Rathaus in Lobberich

Fundsachenverkauf im Rathaus in Lobberich

Lobberich Verkauft werden unter anderem Fahrräder, Brillen, Schuhe, ein Hut, Taschen, Geldbörsen, Schmuckstücke, Uhren, Fahrradtachos und andere Dinge.

Am Samstag, 20. Juli, werden von 10 bis 12 Uhr im Bürgerservice im Rathaus, Doerkesplatz 11 in Lobberich, Fundsachen verkauft. Während der normalen Öffnungszeiten können Interessierte Gegenstände kaufen, die weder an den Besitzer zurückgegeben werden konnten, noch vom Finder beansprucht wurden.