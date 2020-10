Fund in Nettetal : Drogen-Abfälle im Wald entsorgt?

Die Kanister lagen an einem Waldweg nahe der niederländischen Grenze. Ob es sich um Reste aus der Drogenherstellung handelt, ist noch unklar. Foto: Günter Jungmann

Kaldenkirchen An einem Waldweg in Kaldenkirchen, nahe der niederländischen Grenze, wurden 45 Kanister gefunden. Noch ist nicht klar, was sind in den Behältern befindet. Die Polizei vermutet, dass es sich um Abfallprodukte aus einer niederländischen Drogenküche handelt.

Eine Privatperson meldete den Fund am frühen Donnerstagabend der Kreispolizei: Sie hatte an einem Waldweg in Kaldenkirchen nahe der Grenze zu den Niederlanden blaue Kunststoffkanister entdeckt. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr rückten an, der Fundort wurde abgesperrt. Wie die Polizei-Leitstelle am Freitag informierte, ist noch nicht ermittelt, was genau sich in den mittlerweile 45 sichergestellten Behältern befindet. Man vermute derzeit, es handle sich um Abfallprodukte, die bei der Drogenherstellung in einer niederländischen Drogenküche angefallen seien.

Gegen 18.40 Uhr war die Polizei am Donnerstag alarmiert worden, auch der Löschzug Kaldenkirchen der Nettetaler Feuerwehr war im Einsatz. Bis zu 35 Feuerwehrleute seien zeitweise vor Ort gewesen, berichtete Löschzugführer Torsten Trienekens am Freitag. Zur Stoffermittlung seien Spezialkräfte aus Viersen hinzugezogen worden. „Unter Atemschutz wurde ein Kanister etwas geöffnet“, sagte Trienekens. Die Messungen hätte ergeben: „Das ist auf jeden Fall Gefahrgut.“ Genaueres müsse die Polizei ermitteln. Alle Kanister seien verschlossen gewesen, das Gefahrgut sei also nicht auf den Boden gelangt. Der Feuerwehreinsatz habe insgesamt fünf Stunden gedauert.

Wie die Polizei berichtete, soll voraussichtlich am Montag genauer ermittelt werden, was sich in den Kanistern befindet. 40 der gefundenen Kanister haben je 20 Liter Fassungsvermögen. Am Freitagmorgen haben nach Polizeiangaben Mitarbeiter des Nettetaler Bauhofs fünf weitere Kanister mit je 40 Liter Fassungsvermögen an dem Waldweg entdeckt. Nachdem die Messungen der Feuerwehr am Donnerstag abgeschlossen waren, hat das Unternehmen Bröker die sichergestellten Kanister abgeholt und lagert sie nun zwischen.

(naf)