Engagement in Nettetal : Drei Hotels für Bienen & Co im Zentrum von Lobberich

Drei Hotels für Bienen & Co im Zentrum von Lobberich

Engagement in Nettetal

Lobberich Zu der Blumeninsel mit Sitzbank in der Lobbericher Fußgängerzone haben sich Richtung Ludbach-Passage drei Insektenhotels hinzugesellt.

Durch die Ludbachpassage schallten Kinderstimmen: Eine Gruppe Kindergartenkinder aus der Kita Bongartzstift befand sich auf Morgenwanderung. Ziel waren drei hohe Baumstümpfe in einer Grünanlage am Ende des Einkaufszentrums.

Dort wurden sie vom Verkehrs- und Verschönerungsverein begrüßt: „Hier bauen wir zusammen ein Hotel.“ Sofort kam die kluge Frage: „Für Bienen?“ In Zusammenarbeit von Stadt, VVV und Naturschutzbund (Nabu) wird in drei Meter hohen Rubinienstämmen ein Insektenhotel eingerichtet. Der Nettetaler Künstler Hans-Gerd Lamers zeichnete schon die Gepardenköpfe des Lobbericher Wappens auf, ein Team um Heinz und Jürgen Tüffers bohrte Löcher in die Stämme: die zukünftige Insektennisthilfe.