Nettetal: Fünf Verletzte bei Unfall auf B221

Nettetal Die Bundesstraße zwischen Kaldenkirchen und Geldern wurde gesperrt

Bei einem Unfall auf der Geldrischen Straße (B221) zwischen Nettetal-Kaldenkirchen und Geldern sind am Sonntag fünf Menschen verletzt worden. Laut Polizei war ein Autofahrer aus Geldern (68) um 18 Uhr in Richtung Geldern unterwegs. In Höhe der Einmündung Heerstraße bemerkte er zu spät, dass vor ihm ein Autofahrer (52) aus Venlo nach links in die Heerstraße abbiegen wollte, aber verkehrsbedingt anhalten musste.