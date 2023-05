18.Mai für Väter und Familien Fünf Tipps für Christi Himmelfahrt in Nettetal

Karneval im Dorfmuseum Das Dorfmuseum des VVV Hinsbeck unter der Turnhalle „Auf der Schomm“ öffnet am 18. Mai wieder, nachdem die stetige Ausstellung noch einmal erweitert wurde. In der Wechselausstellung wird in diesem Jahr die Geschichte des Karnevals in Hinsbeck ab 1860 gezeigt. Zusehen sind Fotos und Orden aller Hinsbecker Karnevalsgruppen und -vereine gehören. Der Eintritt ist kostenfrei).