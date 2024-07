Internationaler Einsatz für den Frieden Hissen der Flagge Mayors for peace in Hinsbeck

Gestaltet wurde die Feier von einer Musikergruppe sowie dem Kinderchor der Pfarre St. Peter. Ein Team von engagierten friedensbewegten Bürgern überreichte den fünf Bürgermeistern Gemälde der Viersener Künstlerin Sabine Havers, die einen Ginko-Baum mit den Farben des Friedens darstellten. Einen solchen Ginko, Baum der Freundschaft und des Friedens, säten die fünf Bürgermeister im Anschluss in je einem Topf. „In zehn Jahren können wir das Ergebnis sehen“, hoffte Küsters. Abschluss der Veranstaltung war der Besuch des Friedensprojekts der Kinder der Mosaikschule Breyell/Schaag, die auf zahlreichen Schuhkartons, Grußkarten und Plakaten ihre Sicht zum Thema „Der Frieden in mir“ zeigten. Diese Ausstellung wird bis zum Ende der Schulferien in der Kirche gezeigt. Das Netzwerk Mayors for Peace wurde 1982 vom damaligen Bürgermeister von Hiroshima mit dem Ziel der vollständigen Abschaffung von Atomwaffen ins Leben gerufen. Inzwischen gehören dem Netzwerk 8300 Städte in 166 Ländern an. In Deutschland sind es über 800 Orte.