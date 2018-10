Führungswechsel bei den Nettetaler Maltesern

Nettetal Christopher Gehlmann folgt auf Willi Pollmanns als Stadtbeauftragter des Nettetaler Dienstes.

„Ich kann auf viele tolle Erlebnisse zurückblicken“, sagt Willi Pollmanns. Zahlreiche Malteser und Gäste hatten sich in der Fahrzeughalle an der Van-der-Upwich-Straße getroffen. Der Festtag begann mit einer Eucharistiefeier, in der auf die vergangenen 25 Jahre Malteser Hilfsdienst in Nettetal zurückgeblickt wurde. „Wir sind dankbar für 25 Jahre Zentrum der Hilfe und für 26 Jahre Beauftragtentätigkeit von Willi Pollmanns, seine Leitung, Führung und Freundschaft“, so Malteserin Ludwiga Reinold. Nettetals Bürgermeister Christian Wagner (CDU) bezeichnete den dienst als unentbehrlich: „Es ist ein unverzichtbarer Dienst, der geleistet wird. Das Zentrum der Hilfe ist nicht nur ein Ort.“ es komme darauf an, was dort geschehe: Mit Willi Pollmanns verlasse eine prägende Person die Kommandobrücke, ihm gelte Rspekt.