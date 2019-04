Kaldenkirchen : Frühlingsfest in der Fußgängerzone

Frühlingsfest in der Fußgängerzone

Das Frühlingsfest lockt immer viele Besucher in die Fußgängerzone Kaldenkirchen. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Kaldenkirchen Die Werbegemeinschaft Kaldenkirchen aktiv begrüßt am kommenden Wochenende den Frühling.

In der Kaldenkirchener Fußgängerzone steigt am Wochenende das diesjährige Frühlingsfest der Werbegemeinschaft Kaldenkirchen aktiv. Beginn ist am Samstag, 4. Mai, um 12 Uhr.