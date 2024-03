15.000 Blumen fürs Stadtgebiet Nettetal blüht auf

Am Fenlandring in Lobberich und an etlichen anderen Stellen im Stadtgebiet zeigt Nettetal gerade seine bunte Seite. Das ist die Folge davon, dass Mitarbeiter des Baubetriebshofs im vergangenen Herbst Tausende Blumen gepflanzt haben. Alleine am Fenlandringen wurden 15.000 Krokusse und Tulpen der Mischung „Texel" in den Boden gebracht. Auch in anderen Stadtteilen recken derzeit Blüten ihre Köpfe, etwa auf dem Friedhof in Kaldenkirchen, im Gewerbegebiet Nettetal-West, an der Paul-Breuer-Straße in Leuth und im Niedieckpark.