Aktion „Nettetal hilft“ : Schlamm schippen in Bad Münstereifel

Die Helfer aus Nettetal hatten Eimer, Besen, Schaufeln, Abzieher und Schubkarren am Freitag nach Bad Münstereifel mitgebracht, um den Flutopfern in ihren beschädigten Häusern zu helfen. Foto: Human Plus

Nettetal Anestis Ioannidis von „Human Plus“ ist im Rahmen der Aktion „Nettetal hilft“ mit 41 freiwilligen Helfern in den Eifel-Ort gefahren, um den Flutopfern zu helfen. Die Zerstörungen erinnern ihn an seinen Besuch in Aleppo in Syrien.