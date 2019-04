Nettetal : Frau verhindert Bagger-Diebstahl

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Die Polizei stellte den Bagger in den Niederlanden sicher.

Nettetal Eine aufmerksame Ohrenzeugin hat in der Nacht zu Ostermontag den Diebstahl eines Baggers vereitelt. Sie rief gegen 1.20 Uhr den Notruf an und teilte mit, dass sie an der Steyler Straße eine größere Baustellenmaschine vorbeifahren gehört habe, die vermutlich von einer angrenzenden Baustelle stamme.

