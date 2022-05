Vorfall in Nettetal : Frau stürzt mit Krankenfahrstuhl – Zeugen gesucht

Nettetal Für einen Vorfall am Wittsee, bei dem eine 78-Jährige mit ihrem Krankenfahrstuhl stürzte, sucht die Polizei jetzt Zeugen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hat sich am Sonntag, 15. Mai, ein Unfall am Wittsee ereignet: Dabei war eine 78-Jährige mit ihrem Krankenfahrstuhl zwischen 13 und 15 Uhr auf einem Feldweg beim Campingplatz „De Wittsee“ unterwegs, als sie in einer Linkskurve ein Radler an der rechten Schulter touchiert habe. Sie geriet mit ihrem Gefährt ins Stolpern, stürzte auf die rechte Seite und zog sich Schürfwunden zu. Die Poliei sucht jetzt Zeugen des Vorfalls, diese können sich unter Ruf 02162 3770 melden.