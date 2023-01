Vorfall in Nettetal Frau spricht Kinder an – Gewahrsam

Nettetal · Die Polizei hat am Montagmittag in Nettetal eine 44-jährige Frau in Gewahrsam genommen, die zuvor Kinder in verdächtiger Art und Weise angesprochen haben soll.

30.01.2023, 17:47 Uhr

Die Polizei nahm eine 44-Jährige ohne festen Wohnsitz in Gewahrsam. Foto: dpa/Friso Gentsch

„Aktuell werden mögliche strafrechtliche Zusammenhänge geprüft“, erklärte eine Polizeisprecherin. Die 44-Jährige habe keinen festen Wohnsitz. Außerhalb der Zuständigkeit der Polizei seien auch andere Behörden mit der Prüfung weiterer Maßnahmen befasst, teilte die Polizeisprecherin mit.

(mrö)