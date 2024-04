28,5 Kilo flüssiges Amphetamin Nettetalerin wegen Beihilfe zum Drogenschmuggel vor Gericht

Die Frau hatte die Vorwürfe jedoch bestritten. „Ihr Mann verkündete ihr, einen schönen Ausflug mit ihr machen zu wollen“, sagte ihr Verteidiger. Die beiden seien also in die Niederlande gefahren. Doch bevor der Ausflug richtig starten könne, habe der Gatte gesagt, er müsse noch was erledigen. „Er stoppte den Wagen anschließend, kam mit jemanden zum Auto und lud etwas in den Kofferraum“, so der Verteidiger. Das sei seiner Mandantin komisch vorgekommen. Sie habe nachgesehen, die Kanister entdeckt, einen davon angefasst und gefragt: „Was ist das?“ So seien die DNA-Spuren entstanden. Ihr Mann habe nicht antworten wollen und es sei zum Streit gekommen.