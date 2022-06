Unfall in Nettetal-Lobberich : Fahrer kann nicht mehr bremsen - Bus erfasst 80-Jährige

Lobberich Die Frau war offenbar auf die Fahrbahn getreten, ohne auf den Verkehr zu achten. Der Busfahrer (53), der in Richtung Sassenfeld unterwegs war, sah die Passantin und bremste noch.

Ein Linienbus hat eine 80-jährige Frau aus Aachen erfasst, als sie die Straße „Sankt Sebastian“ in Richtung der katholischen Kirche in Lobberich überqueren wollte. Die Seniorin wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Dies teilte die Polizei mit. Die Frau war offenbar auf die Fahrbahn getreten, ohne auf den Verkehr zu achten. Der Busfahrer (53), der in Richtung Sassenfeld unterwegs war, sah die Passantin und bremste noch – er konnte den Unfall aber nicht mehr verhindern. Die Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Unfalls. Diese melden sich unter der Rufnummer 02162 3770 bei den Ermittlern.